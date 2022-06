Drogenkriminalität in Bonn : Polizei findet bei Hausdurchsuchung mehrere Kilogramm Marihuana

Im Kampf gegen die Drogenkriminalität durchsuchte die Polizei am Mittwoch mehrere Wohnungen in Bonn. Gefunden wurden mehr als zwei Kilogramm Marihuana und Geld aus mutmaßlichen Drogenverkäufen.

Am Mittwochmorgen durchsuchte die Kriminalpolizei Bonn zwei Wohnungen in Tannenbusch und Lessenich. Die Bewohner, ein 35-Jähriger und eine 21-Jährige, stehen im Verdacht mit Drogen zu handeln. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden die Ermittler in den durchsuchten Wohnungen auch fündig.