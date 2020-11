Einsatz in der Nacht zu Freitag : Polizei überführt Drogendealer in Tannenbusch

Tannenbusch In Bonn-Tannenbusch hat die Polizei in der Nacht zu Freitag einen mutmaßlichen Drogendealer gestellt. Auch einen mutmaßlichen Käufer konnten die Einsatzkräfte festnehmen.

In der Nacht zum Freitag hat die Polizei in Bonn-Tannenbusch einen mutmaßlichen Drogendealer überführt. Wie sie am frühen Montagnachmittag mitteilte, war den Zivilfahndern zunächst ein 42-Jähriger aufgefallen, der die Wohnung des bereits polizeilich bekannten Drogenkonsumenten verließ. Der Mann stieg in sein Auto und fuhr so weiter nach Bonn-Auerberg, wo er kurz darauf von den Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei überprüft wurde.