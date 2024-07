Vorfall in Tannenbusch Mehrere Personen gehen bei EM-Liveübertragung aufeinander los

Die Bonner Polizei ist am vergangenen Mittwoch zu einem Fall von Körperverletzung am Tannenbusch-Center an der Oppelner Straße in Tannenbusch-Mitte gerufen worden. Gegen 21.25 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung während der Live-Übertragung eines EM-Spiels in einem Café im Außenbereich des Einkaufszentrums.