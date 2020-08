E-Bike geraubt : Räuber schlagen und schubsen Mann in Tannenbusch

Räuber schlagen und schubsen Mann in Tannenbusch

Tannenbusch Am Samstag kam es zu einem Raub in Tannenbusch. Drei bislang unbekannte Täter sollen einen Mann verletzt und sein E-Bike geraubt haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht zu Samstag war ein 30-Jähriger mit seinem E-Bike gegen 2.40 Uhr in Bonn-Tannenbusch unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, wurde er an der Ecke Chemnitzer Weg/Masurenweg von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und nach Feuer gefragt.