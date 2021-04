Passanten melden Mann mit Machete : Polizei gibt Warnschuss bei Einsatz in Tannenbusch ab

Polizei gibt Warnschuss bei Einsatz in Tannenbusch ab

Bei einem Einsatz in Bonn-Tannenbusch hat die Polizei am Dienstagabend einen Warnschuss abgegeben. Nach Angaben der Polizei gingen gegen 20.45 Uhr mehrere Anrufe bei der Leitstelle ein. Die Anrufer meldeten einen Mann, der sich mit einer Machete in der Hand mehreren Personen bedrohlich näherte.