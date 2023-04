Müllproblem in Tannenbusch Sperrmüll und Kartons häufen sich an der Oppelner Straße

Es ist ein verheerender Anblick: Entlang der Oppelner Straße in Tannenbusch häuft sich auf Höhe der Häuser mit den Nummern 51 bis 67 der Müll. Neben zahlreichen Einkaufswagen liegen Kartons, Müllsäcke und Sperrmüll mitten auf dem Gehweg – direkt vor und neben den Mülltonnen. Laut Anwohner Ramy Azrak geht das schon seit Monaten so. „Hauptsächlich liegt es an den Leuten, die in der Straße wohnen, dass der Müll überall verteilt ist“, so der Leiter der Dr. Moroni Stiftung für Integration und Bildung. Doch er wünscht sich auch mehr Initiative der Stadt Bonn. „Wir können das doch nicht einfach so hinnehmen.“