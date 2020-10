Bonn-Tannenbusch : 24-Jähriger nach erneutem Drogenhandel in Untersuchungshaft

Die Asservate aus Tannenbusch. Foto: Polizei Bonn

Tannenbusch Bereits am 27. August hatten Zivilfahnder einen mutmaßlichen Drogenhändler in Bonn-Tannenbusch bei der Übergabe von Betäubungsmitteln an einen 16-Jährigen beobachtet und waren eingeschritten. Jetzt ist der Mann erneut aufgefallen und wurde festgenommen.



Zivilfahnder haben am 27. August in Bonn-Tannenbusch einen mutmaßlichen Drogenhändler bei der Übergabe von Betäubungsmitteln an einen 16-Jährigen beobachtet und sind eingeschritten. Wie die Polizei mitteilt, durchsuchten Beamte im Anschluss seine Wohnung und nahmen den damals 23-Jährigen zur erkennungsdienstlichen Behandlung mit ins Dienstgebäude an der Bornheimer Straße. Da keine Haftgründe vorgelegen hätten, sei er wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Doch obwohl das Ermittlungsverfahren gegen den Mann noch lief, beging er weitere Straftaten: Die Beamten der Ermittlungsgruppe (EG) Tannenbusch fanden im Rahmen einer weiteren Durchsuchung bei einem 26-jährigen mutmaßlichen Mittäter am 29. September in Tannenbusch weitere Betäubungsmittel und Hinweise darauf, dass der 24-Jährige weiterhin mit Drogen handelt.

Daraufhin erwirkte die Staatsanwaltschaft Bonn einen Untersuchungshaftbefehl und einen erneuten Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht Bonn. Damit suchten die Zivilfahnder des Einsatztrupps und Beamte der EG Tannenbusch am Donnerstag den 24-Jährigen in seiner Wohnung auf. Sie trafen ihn vor Ort an und nahmen ihn fest.

Auch die zweite Wohnungsdurchsuchung führte zur Sicherstellung von illegalen Drogen, unter anderem rund 130 Gramm Marihuana im Verkaufswert von rund 1000 Euro.