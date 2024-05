Frau mit spitzem Gegenstand verletzt Unbekannter will 24-Jähriger in Tannenbusch das Kopftuch herunterreißen

Anschließend habe der Unbekannte die 24-Jährige mit einem spitzen Gegenstand an der Hüfte sowie an einer Hand verletzt. Um was für einen Gegenstand es sich dabei genau handelte, war laut Robert Scholten, Pressesprecher der Polizei Bonn, zunächst unklar. Anschließend sei der Angreifer geflüchtet. Die Frau habe per Notruf die Einsatzkräfte alarmiert. Ihre Verletzungen seien vor Ort behandelt worden.