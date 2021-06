Nicht in der Schule angekommen : Vermisster Junge aus Bonn-Tannenbusch gefunden

Bonn In Bonn-Tannenbusch ist am Donnerstagmorgen ein neunjähriger Junge auf dem Weg zur Schule verschwunden. Am Mittag konnte er dann gefunden werden.



Die Polizei suchte in Bonn nach einem vermissten Kind. Der neunjährige Junge war am Donnerstagmorgen zur Schule in Tannenbusch gegangen, dort aber nicht angekommen. Die Polizei suchte deshalb im Umfeld des Schulwegs nach dem Kind und bat auch die Öffentlichkeit um Hilfe.