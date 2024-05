Folgen für Stadt und seine Bürger Was der Wegfall Tausender Sozialwohnungen in Bonn bedeutet

Die Lage auf dem Bonner Wohnungsmarkt ist schwierig. Getrübt wird sie auch durch die schlechten Aussichten im Bereich des sozialen Wohnungsbaus. Mehr als die Hälfte der bestehenden Sozialwohnungen in Bonn fällt in den kommenden Jahren aus der Zweckbindung. Der GA erklärt, was das für die Stadt und die betroffenen Mieter bedeutet.