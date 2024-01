Rohbau steht Teilhabezentrum „LebensRAUM Noeggerathstraße“ entsteht im Herzen Bonns

Ein Jahr nach dem Spatenstich ist der Bau des neuen Caritas-Wohn- und Teilhabezentrums an der Noeggerathstraße schon weit vorangeschritten. Dass erst jetzt, nachdem der Rohbau schon längst steht, die Grundsteinlegung erfolgte, hat einen besonderen Grund: Zusammen mit Architekt Karl-Heinz Schommer hatte der Bonner Caritasverband beschlossen, die Urkundenrolle, die bei einer Grundsteinlegung stets eingemauert wird, an einem ganz besonderen Ort aufzubewahren: Dort, wo derzeit gebaut wird, befand sich bis vor rund zwei Jahren noch eine alte Kapelle, die entweiht und abgebrochen wurde. „Die alte Kapelle hatte sechs Kirchenfenster, die nach dem Abbruch gerettet werden konnten“, berichtet Schommer. Diese sechs Kirchenfenster sollen nun in den Neubau integriert werden. Die mit einer Urkunde, einem Kreuz und einer tagesaktuellen Zeitung gefüllte Zeitkapsel wurde in einen Hohlraum hinter einem der vier Kirchenfenster einbetoniert, die zum zukünftigen Innenhof hin entstehen werden.