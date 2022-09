GA-Podiumsdiskussion : Teilnehmer diskutieren lebhaft zur Seilbahn in Bonn

Bonn Bei der GA-Podiumsdiskussion diskutieren Befürworter und Gegner des Projekts über die Verkehrswende in Bonn. Auch über Alternativen sprechen die Teilnehmer lebhaft.

Dass ausgerechnet der Vorsitzende der Bürgerinitiative „Seilbahnfreies Wuppertal“ der Stadt Bonn ein Kompliment für ihr „transparentes“ Verfahren in Sachen Seilbahn-Kommunikation machen würde, war nicht unbedingt erwartbar. Dennoch war es so an diesem Freitag, an dem der General-Anzeiger zur Podiumsdiskussion unter dem Motto „Verkehrswende in der Stadt: Braucht Bonn eine Seilbahn?“ ins Haus der Bildung eingeladen hatte. Und Marc Gennat sprach als ein geladenener Vertreter der Gegenseite die warmen Worte, denen deutlich kritischere folgen sollten.