Brandschutzsanierung im Stadthaus Teilumzug der Bürgerdienste in Bonn womöglich im Herbst

Die Stärkung der Bezirksrathäuser ist schon lange ein Herzensanliegen von CDU-Ratsfraktionschef Guido Déus (MdL). Sein Ziel: Die Rathäuser in Beuel, Bad Godesberg und Hardtberg werden personell und finanziell so ausgestattet, dass die grundlegenden Anliegen des Dienstleistungszentrums aus den Bereichen Einwohnerwesen, Kfz- und Führerscheinangelegenheiten auch dauerhaft dort erledigt werden können. Einen entsprechenden Antrag seiner Fraktion in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses lehnte eine Mehrheit zwar ab. Allerdings könnten die Bezirksrathäuser demnächst doch noch für die Stadtverwaltung als Ausweichquartier für das Dienstleistungszentrum im Stadthaus zum Zuge kommen.