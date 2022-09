Polizei Bonn ermittelt : Betrüger erbeuten mit Schockanruf zehntausende Euros

Bonn Telefonbetrüger haben nach einem Schockanruf Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro erbeutet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise zu einer Verdächtigen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die Betrüger am Dienstag gegen 14.20 Uhr auf dem Festnetzanschluss eines Ehepaares in Ippendorf angerufen und berichtet, dass die Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Kind getötet worden und dessen Mutter schwer verletzt worden sei. Die Tochter sitze nun in Untersuchungshaft, es müsse eine Kaution entrichtet werden. Dafür könnten neben Bargeld auch andere Wertgegenstände verwendet werden.