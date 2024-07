Neue Betrugsmasche in Bonn Telefonbetrüger nutzen Sterbeanzeigen aus der Zeitung für Schockanrufe

In Bonn sind in den vergangenen Tagen vermehrt Telefonbetrüger zugange, die sich mit sogenannten „Schockanrufen“ bei Seniorinnen und Senioren melden. Dabei weist die Polizei in einer Mitteilung darauf hin, dass die Betrüger ihre Opfer immer häufiger anhand von Sterbefallanzeigen in Zeitungen oder Online-Medien aussuchen.