Baugebiet an der Bonner Kölnstraße : Ten Brinke ist neuer Investor eines Wohnbauprojekts in Buschdorf

GGS Am Apfelgarten : Baustart für neues Schulgebäude in Buschdorf noch im August Die Arbeiten für den Neubau der frisch umbenannten Buschdorfer Grundschule GGS Am Apfelgarten starten im August. Die rund 200 Schülerinnen und Schüler der jungen Einrichtung werden in benachbarten Containern unterrichtet.