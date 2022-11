Am Hauptbahnhof : Tesla blockierte in Bonn den Straßenbahnverkehr

Foto: Matthias Lübken

Update Bonn In Bonn kam es am Dienstagvormittag zu Störungen im Straßenbahnverkehr. Ein defekter Tesla blockierte am Hauptbahnhof die Gleise.



Ein defekter Tesla blockierte am Dienstagvormittag den Straßenbahnverkehr im Bereich der Südunterführung am Bonner Hauptbahnhof. Das Fahrzeug stand auf den Gleisen.

Die Straßenbahnlinien 61 und 62 wurden vorübergehend umgeleitet. Aus Richtung Auerberg kommend endeten die Bahnen an der Haltestelle Thomas-Mann-Straße . Die Fahrten aus Dottendorf stoppten am Haltepunkt Poppelsdorfer-Allee.

Mittlerweile fahren die Bahnen wieder nach Plan. Es kann auf beiden Linien aber noch zu Unregelmäßigkeiten und Verspätungen kommen.

(ga)