Spielstätten in der Krise : Bonner Theater fürchten in der Pandemie um ihre Existenz

Bonner Theater fürchten in der Pandemie um ihre Existenz

Spielstätten in der Krise

Die Bonner Kulturschaffenden in Malentes Theaterpalast. Sie stehen angesichts neuer Einschränkungen vor großen Problemen. Foto: Thomas Kölsch

Bonn Kulturschaffende kämpfen während der Pandemie mit einschränkenden Hygienevorschriften der Landesregierung. Die Vorverkaufszahlen sind teils drastisch eingebrochen.

Ärger und Enttäuschung sind allen Anwesenden ins Gesicht geschrieben. Zwar hat die NRW-Landesregierung dank einer Intervention der Bonner Stadtverwaltung am vergangenen Samstag eine umstrittene Regelung gekippt, nach der die Theater nur 20 Prozent ihrer Kapazitäten nutzen dürfen, und diese durch einen Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen den Haushalten ersetzt. Der Schaden ist jedoch angerichtet.

Selbst Generalintendant Bernhard Helmich macht aus seinem Unmut keinen Hehl: „Bislang bin ich immer davon ausgegangen, dass in den Behörden mit Sachverstand agiert wird, aber seit dem vergangenen Freitag ist dieses Vertrauen zutiefst erschüttert“, sagt er. „Die Einschränkungen, die jetzt auf uns als Theater zukommen, sind empirisch derart unsinnig, dass ich mich frage, auf welcher Seite eigentlich die Aluhüte sitzen.“ Immerhin hätten die Häuser zuletzt alles daran gesetzt, um den Spielbetrieb so sicher wie möglich zu machen und das Publikum davon zu überzeugen, dass ein Besuch wieder problemlos möglich sei. „Das ist uns nach einem sehr mühsamen September auch gelungen. Jetzt aber ist das Publikum wieder so verunsichert, dass wir von vorne anfangen müssen.“