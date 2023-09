Trotz Westbahn-Plänen Tiefbauamt verteidigt Parkourpark an der Viktoriabrücke

Auch der Planungsausschuss war am Mittwochabend mit dem Thema befasst. Per Dringlichkeitsantrag wollte die CDU-Fraktion die Verwaltung dazu drängen klarzustellen, in welcher Weise der mögliche Bau eines Parcoursparks an der Viktoriabrücke die Westbahn tangiere. „Dieses Schienenprojekt darf nicht beeinträchtigt werden“, sagte der CDU-Stadtverordnete Bert Moll. Zudem forderte die CDU, zügig eine entlastende Schnellbuslinie auf der geplanten Westbahn-Strecke einzurichten – mit Blick auf die im November beginnende Großbaustelle am Endenicher Ei, die bis Frühjahr 2027 geplant ist.