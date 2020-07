Kanalnetz im Bonner Musikerviertel : „Die Beschwerden halten sich bisher in Grenzen“

An der Kreuzung Wittelsbacherring/Endenicher Straße hat das Tiefbauamt ein sechs Meter tiefes Loch gegraben. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Unter der Lisztstraße im Bonner Musikerviertel erneuern rund ein Dutzend Arbeiter auf 500 Metern Länge einen Teil des Kanals. Durch eine wandernde Baustelle sollten die Einschränkungen möglichst gering bleiben - doch das Ende liegt noch in weiter Ferne.

Es gibt angenehmere Arbeitsorte: In sechs Metern Tiefe schuften die Bauarbeiter der Arbeitsgemeinschaft Fenner/DA-Ingenieurbau unter der Lisztstraße nahe der Viktoriabrücke. Auf bergmännische Art buddeln sie sich mit Schaufeln Zentimeter um Zentimeter, Meter um Meter vor. Geröll wird auf einem Förderband abtransportiert. Bagger heben die Erdmassen mit ihren Greifarmen aus den Kanalschächten.

Seit Jahresbeginn lässt das Bonner Tiefbauamt ein Stück des Kanalnetzes auf insgesamt 500 Metern Länge im Musikerviertel erneuern, Hauptsammler West heißt das 4,2 Millionen Euro teure Projekt. Von fünf Gruben aus ziehen die Bauarbeiter zunächst einen Stahlkanal von zwei Meter Durchmesser in den Straßenabschnitten Wittelsbacherring, Lisztstraße, Haydnstraße, Richard-Wagner-Straße und Humboldtstraße ein. Hinein werden dann Kunststoff- oder Betonkanäle gelegt, durch die das Abwasser abfließen kann. Derzeit arbeiten etwa ein Dutzend Leute im Untergrund.

Für das unterirdische, eher selten verwendete Stollenverfahren habe man sich entschieden, weil es das sensiblere Verfahren sei, wie Tiefbauamtsleiter Peter Esch zu erzählen weiß. „Oft greifen wir auch auf das Vortriebverfahren zurück. Es geht schneller, aber die Baufirmen können nicht erkennen, was in der Erde steckt.“ Beim Vortrieb übernimmt eine Art Bohrmaschine das Graben. Mögliche Kampfmittel aus den Weltkriegen blieben bei dieser Vorgehensweise unentdeckt. Beim Starkregenentlastungskanal des Mehlemer Baches waren durch das gröbere Vortriebsverfahren seinerzeit Findlinge nach oben gedrückt worden, diese hatten den darüber liegenden Abwasserkanal beschädigt. Am viel befahrenen Wittelsbacherring setzt die Stadt auf eine unterirdische Verlegung, damit der Verkehr weiterhin fließen kann.

In der Richard-Wagner-Straße und Humboldtstraße wende die beauftragte Firma eine offene Bauweise an. Das spare Kosten, andererseits belaste es natürlich die Anwohner. „Die Beschwerden halten sich nach unserer Erfahrung bisher in Grenzen“, sagt Esch. Durch eine wandernde Baustelle sollten die Einschränkungen möglichst gering bleiben. In der Richard-Wagner-Straße sind die Arbeiten weitgehend abgeschlossen. Es fehle aber noch der Straßenwiederaufbau. Esch kann noch kein Datum nennen, wann die Stadt die Straße wieder komplett freigibt.

Kanalnetz mit 1000 Kilometern 20 Millionen Euro jährlich für Sanierung Als Aufsichtsbehörde schreibt die Kölner Bezirksregierung der Stadt Bonn vor, in ihr Kanalnetz jährlich einen Betrag von insgesamt 20 Millionen Euro zu stecken. Tiefbauamtsleiter Esch sagt, die Stadt sei nicht nur verpflichtet, neue Kanäle zu bauen, wo es notwendig ist. Auch weniger alte Kanäle sind regelmäßig auf ihren Zustand zu prüfen. Bald stehe wieder eine aufwendige Prüfung des gesamten, knapp 1000 Kilometer langen Bonner Kanalnetzes an. Manche Kanäle seien zwar marode, könnten aber im Inliner-Verfahren repariert werden. In die Schächte würde dann eine Art Strumpf eingebracht und aufgepumpt. Die alten Kanäle bekommen so mit Druck eine Harzschicht von innen aufgepresst, eine neue Haut sozusagen. Solch eine Behandlung funktioniere aber nur dort, wo die Kanäle einen ausreichend großen Durchmesser hätten. Neue Häuser oder versiegelte Flächen durch neue Straßen können Anlass sein, dickere Kanäle einzuziehen. Esch betont, Abwasserkanäle seien nicht für Starkregenereignisse ausgelegt.