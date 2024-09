Flächentausch Bonner Tierheim soll Kleingärten bekommen

Der Plan sieht vor: Die Kleingärtner geben elf ihrer Parzellen am Lambareneweg ab. Im Gegenzug will die Stadt für sie im nächsten Jahr eine Kleingartenanlage in Dransdorf an der Alfterer Straße errichten. Geplanter Umzug: Mitte 2026. Am neuen Standort sollen sogar 21 Kleingärten entstehen, um den Entfall durch Neubaugebiete in den vergangenen Jahren zu kompensieren und dem weiterhin hohen Bedarf nach solchen Gärten Rechnung zu tragen. Die Kosten für diese Umsiedlung in die direkte Nähe der schon bestehenden Kleingartenanlage „Zum Vorgebirge e. V.“ betragen nach Angaben der Verwaltung inklusive Entschädigungszahlungen für Lauben, das Vereinshaus und den Rückbau etwa 1,3 Millionen Euro, die für den Haushalt angemeldet seien.