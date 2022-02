Frau zerrte Tier hinter sich her : Tierheim Bonn sucht Halterin nach Tod eines Hundewelpen

Das Tierheim Bonn sucht mit einem Aufruf nach der Halterin eines Hundewelpen. Das kranke Tier musste nach seiner Rettung eingeschläfert werden. Foto: Tierheim Bonn

Bonn Das Bonner Tierheim sucht nach der Halterin eines jungen Hundewelpen. Passanten hatten den vier Monate alten Rüden einer jungen Frau abgenommen. Sie hatte ihn hinter sich hergezerrt. Später musste das offenbar kranke Tier eingeschläfert werden.

Das Bonner Tierheim sucht nach dem Tod eines Hundewelpen nach der Halterin des Tieres. Vorausgegangen war ein Vorfall am vergangenen Mittwoch (26. Januar), von dem sich die Mitarbeiter der Einrichtung erschüttert zeigten. Wie das Tierheim beschreibt, hatte eine junge Frau den Welpen auf der Mainzer Straße in Mehlem hinter sich hergezogen. Das Tier habe dabei geschrien und sich nicht auf den Beinen halten können.

Mitarbeiter des Tierheims hatten den jungen Hund auf den Namen „Clyde“ getauft. Foto: Tierheim Bonn

Passanten, die die Szene beobachtet hatten, waren eingeschritten und hatten der Frau den Welpen abgenommen. Die Retter benachrichtigten das Bonner Tierarztmobil, das wiederum das Veterinäramt einschaltete. Der Zustand des vier Monate alten Rüden sei bereits kritisch gewesen. Nachdem der Tierarzt den Welpen stabilisiert hatte, brachte ein Pfleger den Welpen in die Tierklinik. Das Tier habe eine starke Störung des zentralen Nervensystems aufgewiesen, so das Tierheim. „Obwohl die Ärzte dort die ganze Nacht durch alles medizinisch Mögliche taten, war ihm leider nicht mehr zu helfen und er musste erlöst werden, was uns sehr erschütterte“, teilte das Tierheim in einem Facebook-Post mit. Mitarbeiter hatten den Welpen zuvor auf den Namen „Clyde“ getauft.

Nun wird dringend nach der jungen Frau gesucht, die mutmaßlich Halterin des Tieres ist und die den Welpen auf einem Kleinanzeigen-Portal gekauft haben könnte. So vermutet es jedenfalls Tierheimleiterin Julia Zerwas. „Es ist merkwürdig, dass wir dazu noch keine Hinweise bekommen haben“, sagt sie. Normalerweise würde das Tierheim bei ähnlichen Vorfällen immer Hinweise auf die Halter erreichen. Das Tierheim bittet auch weiterhin um Hinweise per E-Mail an hunde@tierheimbonn.de oder telefonisch an 0228/636995. „Solche Vorfälle sind zwar keine Seltenheit, einen derartigen Fall hatten wir aber noch nicht“, sagt Zerwas. Das Ergebnis einer pathologischen Untersuchung durch das Veterinäramt steht derweil noch aus. Es sei immerhin nicht auszuschließen, dass der Welpe an einer Viruserkrankung wie Tollwut oder Staupe erkrankt gewesen sei. Möglich sei aber auch eine andere Ursache wie ein Schlag oder Tritt an den Kopf.

Obwohl der Welpe in einer Tierklinik behandelt wurde, musste er schließlich eingeschläfert werden. Foto: Tierheim Bonn

Kritisch sieht die Tierheimleiterin weiterhin den Verkauf von Tieren über Kleinanzeigen. Nicht selten würden die Tiere dort aus der Not heraus verkauft werden. Es fehlten zudem häufig Informationen zur Vorgeschichte des Tieres, etwa zu möglichen Vorerkrankungen oder zum Verhalten. „Nicht selten wird dort gelogen und ein Tier etwa als Familienhund beschrieben, das in Wahrheit schwierig im Umgang ist“, sagt Zerwas. Zudem fehle es an Beratung, etwa ob das Tier zu den Lebensumständen der neuen Halter wirklich passt. Oft seien diese dann überfordert. Viele der Tiere landeten dann als Konsequenz daraus im Tierheim.