Immer mehr verletzte Igel Tierschützer fordern „Nachtfahrverbot“ für Mähroboter

Claudia Rieflin aus Beuel ist immer noch fassungslos, wenn sie an die vergangene Woche denkt: Innerhalb weniger Tage hat sie drei schwer verletzte Igel in ihrem Garten entdeckt. „Die waren wirklich grauenhaft entstellt und müssen schreckliche Qualen erlitten haben“, sagt die Hobbygärtner- und Tierschützerin. Die Igel hatten teils tiefe Schnittwunden im Gesicht sowie an den Augen. Bei einigen fehlten sogar Gliedmaßen. Für Claudia Rieflin war sofort klar, dass die Igel unter die Messer eines Mähroboters geraten waren. Besonders schlimm hatte es die Tiere erwischt, die sich verletzt unter Büschen verkrochen hatten. „Ihre Wunden waren übersät mit Fliegen und Maden“, berichtet sie.