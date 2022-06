Politiker aus Bonn : Tim Achtermeyer kandidiert für Vorsitz der NRW-Grünen

Tim Achtermeyer ist Bonner Landtagsabgeordneter. Foto: Grüne

Bonn Grünen-Ratsfraktionschef Tim Achtermeyer kandiert für den Vorsitz der Landespartei. Erst im Mai war er über einen Listenplatz in den Landtag in Düsseldorf eingezogen.

Grünen-Ratsfraktionschef Tim Achtermeyer (28) strebt nach neuen Ufern: Der erst im Mai über einen Listenplatz in den Düsseldorf Landtag eingezogene Grünen-Politiker kandidiert am nächsten Wochenende auf dem Parteitag der Grünen im Land für den Vorsitz. Das teilte Achtermeyer am Freitagabend mit. Der bisherige Amtsinhaber Felix Banaszak will nach GA-Informationen nicht mehr für das Amt als Vorsitzender antreten.

Er stehe für eine Politik, „die dazu einlädt, mit uns gemeinsam die Zukunft zu gestalten“, so Achtermeyer. Der Partei biete er seine Leidenschaft und Erfahrung, sei es als Stadtverordneter und Fraktionsvorsitzender in unterschiedlichen kommunalen Koalitionen oder als Sprecher der Grünen Jugend an.