Spektakel in Bonn Die Titanenwurz blüht im Botanischen Garten

Nach der großen Enttäuschung am vergangenen Wochenende ist es jetzt endlich so weit: Die Titanenwurz im Botanische Garten hat angefangen zu blühen. Im Laufe des Donnerstagnachmittags soll sich das große Hüllblatt der Titanenwurz entfalten, später am Tag könnte dann auch schon der erste Geruch der Pflanze, die nach Aas riecht, in der Luft liegen.