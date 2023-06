Verlängerte Öffnungszeiten Titanwurz blüht am Montag im Botanischen Garten in Bonn

Im Gewächshaus des Botanischen Gartens in Bonn hat am Montag eine Titanenwurz ihre Blüte geöffnet. Es handele sich bereits um die zweite Blüte dieser Pflanzensorte in diesem Jahr, teilte der Botanische Garten mit. Zudem soll es sich bei der 2,53 Meter großen Blüte um eine der größeren Blütenstände handeln, den diese Art produzieren kann.