Trauern um geliebte Menschen Wie eine Bonner Mutter den Tod ihres Kindes verarbeitet

Als bei ihrer damals zwölfjährigen Tochter eine Blutkrankheit diagnostiziert wurde, rückte der Tod als Möglichkeit näher. Als die Tochter der 56-Jährigen Bonnerin ein Jahr später Knochenmarktransplantationen benötigte, war die Krankheit erst richtig sichtbar. Und als die Tochter mit 14 Jahren auf der Intensivstation im Koma lag, da war der Tod nicht nur möglich, sondern sehr wahrscheinlich. Nun ist es zwei Jahre her, dass sie ihre Tochter verloren hat. Zeit definiert sich in Trauer jedoch anders, weiß sie. „Für mich ist es, als sei sie gerade erst gestorben.“ Die Mutter spricht seither in Trauergruppen über ihren Schmerz, ebenso wie eine Bonner Studentin, die vor einem Jahr ihre Cousine verloren hat.