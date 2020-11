Spülkosten im Ranking : So viel bezahlen Bonner für eine Toilettenspülung

Bonn Die Corona-Krise macht aus dem stillen Örtchen ein politisches - das zeigt nicht zuletzt das Hamstern von Klopapier. Nun sorgt ein Spülkosten-Index für weiteren sozialen Sprengstoff. In Bonn spült es sich nämlich teurer als in der Nachbarstadt.

In dem Ranking belegt Bonn nämlich einen eher bescheidenen Platz im Mittelfeld. Nur in zwölf anderen Städten kostet der Spülvorgang laut TSI noch mehr als hier. Während die Kölner - die von allen Latrinenbesuchern am günstigsten wegkommen - nur 1,5 Cent pro Sitzung zahlen, spülen die Bonner ganze 2,5 Cent in ihre Kanalisation. Pro Jahr sind das laut Ranking 45,66 Euro, was nebenbei gesagt mehr als 1800 Toilettengänge bedeutet. Teurer rauschen im Rheinland Kot und Co. sonst nirgendwo ab. Noch mehr stinken dürfte den entfernten Nachbarn aus Mönchengladbach ein Preis von 3,2 Cent pro Spülung, die somit den Spitzenplatz einnehmen. Für dicke Luft sorgen auch teure Preise in Essen und Aachen.