Vorteile, aber auch Risiken Totalunternehmer sollen drei Kitas in Bonn bauen

Sogenannte Totalunternehmer sollen künftig die endlosen Verzögerungen auf vielen städtischen Baustellen verringern. Dazu legt die Bauverwaltung ihnen die gesamte Planung und Ausführung für Einzelprojekte in die Hände und erwartet eine schlüsselfertige Übergabe, etwa beim Neubau des Kurfürstenbades in Bad Godesberg. Darüber hinaus sollen so in einem Pilotversuch drei Kindergärten entstehen. Selbst die Ratsgremien bleiben bei der Vergabe außen vor und können keinen Einfluss auf die Auswahl der Angebote und die Preisverhandlungen nehmen. Das geht aus einer Mitteilung der Verwaltung hervor. Nur bei deutlichen Abweichungen der Verträge von den beschlossenen Grundparametern werde die Stadtverwaltung ein weiteres Ratsvotum einholen. Mehrere Unternehmen hätten Anfang Juli ihre Angebote eingereicht. Mitte August will das Städtische Gebäude-Management (SGB) nach Prüfung und Verhandlungen die Aufträge erteilen. Der Stadtrat hatte das Verfahren und die Rahmenbedingungen im Herbst 2022 beschlossen.