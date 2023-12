Erschossener 23-Jähriger in Bonn Einblick in Tannenbuscher Szene half Polizei bei schnellem Ermittlungserfolg

Rund 18 Stunden, nachdem ein 23-Jähriger tot in einem Appartement in Tannenbusch gefunden wurde, haben Polizei und Staatsanwaltschaft in Bonn einen Ermittlungserfolg verkündet. Am Donnerstagvormittag veröffentlichten sie ein Fahndungsfoto und eine Beschreibung des Tatverdächtigen Ayoub El Farhani. Beamte eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei NRW hatten bereits in der Nacht die Wohnung des mutmaßlichen Täters durchsucht, den 21-Jährigen aber nicht angetroffen.