Polizei ermittelt : Toter Mann neben E-Scooter in Bonn gefunden

Die Bonner Polizei ermittelt, nachdem ein toter Mann neben einem E-Scooter entdeckt wurde. (Symbolfoto) Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Neben einem E-Scooter an der Römerstraße in Bonn-Castell ist in der Nacht zu Donnerstag ein toter Mann entdeckt worden. Die Hintergründe sind noch unklar, die Ermittlungen dauern an.



Die Bonner Polizei ist in der Nacht zu Donnerstag nach Castell ausgerückt: Ein Passant hatte gegen 1.30 Uhr einen toten Mann an der Römerstraße gefunden. Der Mann lag neben einem E-Scooter und war bereits tot, als der Fußgänger ihn fand, sagte die Polizei am Freitagmorgen. Mutmaßlich handele es sich um einen Alleinunfall. Die Hintergründe seien noch unklar, die Ermittlungen dauern an.

(dpa/ga)