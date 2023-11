Mehrere Träger in finanziellen Schwierigkeiten In Bonn gibt es so gut wie keinen freien Pflegeplatz

Wirksam könne ein Ersatz zudem nur dann angeboten werden, wenn es sich dabei um einen freien Platz in einer vollstationären Pflegeeinrichtung handelt, so die Stadt Bonn. Pflegeplätze in entsprechenden Einrichtungen sind jedoch nicht nur in der Bundesstadt schwer zu bekommen. Für die freien Träger lohnt sich ein Investment als privates Unternehmen mittlerweile kaum noch. „Ein Pflegeheim in NRW zu betreiben, lohnt sich finanziell nicht“, sagt auch Vela Caneiro.