Unfall an der Josefshöhe : Transporter fährt in Ampel und beschädigt Oberleitung in Bonn

Transporter fährt in Ampel und beschädigt Oberleitung in Bonn

Unfall an der Josefshöhe

In Graurheindorf hat ein Transporter eine Oberleitung beschädigt. Foto: Petra Reuter

Bonn In Graurheindorf ist ein Kleintransporter gegen eine Ampel gefahren, die darauf in eine Oberleitung der Straßenbahn stürzte. Der Straßenbahnverkehr musste daraufhin zeitweise eingestellt werden.

Der Fahrer eines Kleintransporters hat aus noch ungeklärten Gründen am Dienstagnachmittag in Graurheindorf die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen eine Ampel gefahren. Die Anlage auf der Kreuzung An der Josefshöhe fiel daraufhin auf die Oberleitung der Straßenbahnlinie 61.