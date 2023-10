Kurioser Straßenname bei Google Maps Warum die Lotharstraße in Bonn plötzlich Xaçmaz Yolu heißt

Ganz neu ist diese Art des Plagiatsschutzes nicht. Bereits auf Papierkarten wendeten Kartografen diesen Trick an. Das verdeutlicht ein Beispiel aus dem Jahr 1925. Dort fand sich die Stadt Agloe nahe der Stadt New York auf der Karte von Otto G. Lindberg und Ernest Alpers wieder. Der Name Agloe entstand als Anagramm aus den Initialen der Kartografen und sollte deren Arbeit vor Fälschern schützen. Denn die Stadt Agloe hat es nie gegeben. In den 1930er-Jahren veröffentlichte dann Rand McNally eine Karte vom Bundesstaat New York. Auch auf seiner Karte fand sich der fiktive Ort Agloe wieder.