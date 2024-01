Fahnen auf Halbmast Warum es am Montag an einigen Gebäuden in Bonn Trauerbeflaggung geben wird

An diesem Montag (22. Januar) wird an einigen Gebäuden in Bonn eine staatliche Trauerbeflaggung zu sehen sein. Der Grund dafür ist ein Staatsakt am Montag in Berlin für den am 26. Dezember 2023 verstorbenen ehemaligen Präsidenten des Deutschen Bundestages und langjährigen Bundesminister Wolfgang Schäuble.