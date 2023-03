Problem am Abgang Poststraße : Neuer Handlauf soll Treppe am Bonner Hauptbahnhof sicherer machen

Der neue Handlauf in der Mitte der Treppe an der Poststraße ist installiert. Unten weisen Fliesen bereits starke Schäden auf. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Stadt Bonn hat in der Mitte der viel kritisierten – weil rutschigen – Treppe an der Poststraße einen Handlauf installieren lassen. Dadurch soll die Treppe für die Passanten künftig sicherer werden.

Ein neuer Handlauf soll in der Mitte der Treppe zum U-Bahnhof an der Poststraße für mehr Sicherheit sorgen. Die Installation ist mittlerweile abgeschlossen. Den Auftrag habe die Stadt Bonn vergeben, sagte Andrea Schulte vom Presseamt. Wie berichtet, hatte der für die Treppe zuständige Investor des Maximiliancenters, Ten Brinke, nach einigen Stürzen von Passanten die Fliesen der Treppe im Sommer 2021 auf eigene Kosten austauschen lassen. Doch auch nach dieser Maßnahme blieb es weiter rutschig auf der Treppe, wie viele Leser dem GA berichteten.

Der Bürger Bund Bonn (BBB) habe deshalb zur Ratssitzung am 9. Dezember 2022 beantragt, zur Verbesserung der Sicherheit einen Handlauf auch in der Mitte der Treppe anzubringen. Der Antrag sei zunächst vertagt und dann in der Ratssitzung im von der Ratsmehrheit abgelehnt worden, so Schott. „Umso erfreuter hat der BBB zur Kenntnis genommen, dass das Geländer nun doch installiert wurde“, teilte BBB-Ratsherr Johannes Schott jetzt mit. Die Treppe sei allerdings aus seiner Sicht nach wie vor eine Fehlkonstruktion. Sie ist zu steil angelegt und ihre Trittstufen seien zu kurz. Die BBB-Fraktion hoffe nun, dass die ebenfalls von ihr beantragte Planung für die Überdachung beider Zugänge vom Bahnhofsvorplatz zur Minus-1-Ebene des Bahnhofs als Wetterschutz zügig beschlossen und umgesetzt werde.