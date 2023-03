Trickdiebe in Bonn : Falsche Teppichverkäufer bestehlen 83-Jährige in Kessenich

Falsche Teppichverkäufer bestehlen 83-Jährige in Kessenich

Trickdiebe in Bonn

Kessenich Am Freitag haben Trickdiebe eine 83 Jahre alte Frau in Bonn-Kessenich bestohlen. Dafür gaben sich die Männer als Teppichverkäufer aus.

In Bonn-Kessenich haben am Freitag zwei Trickbetrüger eine 83-jährige Frau bestohlen. Bereits einige Tage zuvor hatten Unbekannte die Frau angerufen und behauptet, sie hätten einen Teppich zu verschenken, teilte die Polizei mit. Die Frau lehnte das Angebot der Anrufer ab.

Am Freitag gegen 12.55 Uhr klingelten dann zwei Männer an der Wohnungstür der 83-Jährigen und gaben sich als Teppichverkäufer aus. Nachdem die Frau die beiden Männer hereinließ, verwickelte einer der beiden die 83-Jährige in ein Gespräch. Der andere Mann gab währenddessen vor auf die Toilette zu gehen und durchsuchte die Wohnung der Frau nach Geld und Wertgegenständen. Dabei soll der Mann mehrere Geldbörsen mit Bargeld entwendet haben. Kurz nachdem die beiden Männer die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die Frau das Fehlen der Geldbörsen und alarmierte die Polizei.