Durchsuchungen in Bonn : Trio wegen schweren Drogenhandels mit Waffen vor Gericht

Bonn Nach einer Razzia im Dezember klagt die Bonner Staatsanwaltschaft ein Trio – einen Mann und zwei Frauen – wegen Drogenhandels mit Waffen an. Der Mann war bei der Razzia durch Schüsse eines Polizisten verletzt worden.

Der Showdown begann in den frühen Morgenstunden des 9. Dezember 2021: Rund 120 Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten gegen 6 Uhr zeitgleich acht Wohnungen in Bonn, zwei weitere in Sankt Augustin und Koblenz. Im Visier der Rauschgiftfahnder: eine Drogenbande, die mit Kokain, Heroin und anderen Rauschgiften gehandelt haben soll. In der Weststadt hinter der Viktoriabrücke kamen an dem Tag sogar Spezialeinsatzkräfte der Polizei zum Einsatz: Denn hier befand sich das Drogen-Versteck des 51-jährigen mutmaßlichen Bandenchefs, von dem es hieß, dass er Waffen in seiner Wohnung lagere. Bei der Durchsuchung soll einer der SEK-Beamten schließlich von dem gesuchten Hausbewohner mit einem Revolver bedroht worden sein. Für den mutmaßlichen Dealer sollte das jedoch Folgen haben. Denn der Beamte gab – zum Selbstschutz – mehrere Schüsse ab und verletzte den 51-Jährigen am Arm.