Demokratie-Geschichte Bonn tritt dem Netzwerk Verfassungsstädte bei

Die Städte Frankfurt am Main, Weimar und Bonn bilden ab sofort auf Initiative der Gesellschaft zur Erforschung der Demokratie-Geschichte das Netzwerk Verfassungsstädte. Das teilt die Stadt Bonn mit. Die Erklärung wurde am Freitag im Rahmen der Festveranstaltung „175 Jahre Paulskirche“ in Frankfurt am Main durch die Oberbürgermeister Mike Josef, Frankfurt am Main, und Peter Kleine, Weimar, sowie von Birgit Schneider-Bönninger, Dezernentin für Sport und Kultur der Stadt Bonn in Vertretung für Oberbürgermeisterin Katja Dörner, die terminlich verhindert war, unterzeichnet.