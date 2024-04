Kommentar zu den Bonner Brunnen Unbedingt sanieren und anschalten

In Bonn bleibt es in diesem Sommer trocken. Dafür sorgen voraussichtlich nicht nur hohe Temperaturen. Knapp ein Drittel der Brunnen wird dieses Jahr nicht angeschaltet. Und dass, obwohl der Klimawandel für immer heißere Sommer sorgt. Vor allem in der zugepflasterten Innenstadt sind Wasserquellen unbedingt notwendig. Deshalb muss die Stadt Bonn dafür Sorge tragen, dass so viele Anlagen wie möglich sprudeln können. Seitens der Stadt gibt es keine Kapazitäten, die maroden Brunnen zu sanieren. Dabei sollte das Priorität haben, denn Wasserspiele sind nicht nur schön anzusehen, sondern erfüllen eine wichtige Funktion.