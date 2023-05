Vandalismus am Schulzentrum So ist die Lage an den überfluteten Schulen in Tannenbusch

Helle Aufregung in Tannenbusch auch vier Tage, nachdem unbekannte Täter Räume des Schulzentrums unter Wasser gesetzt haben. Anders als es die Polizei in ihrer ersten Meldung am Freitag mitgeteilt hat, ist nicht so sehr das Tannenbusch-Gymnasium, sondern vor allem die Freiherr-vom-Stein-Realschule von dem Vandalismus betroffen. Dort fand am Montag zwar Unterricht statt, aber nur „so gut es geht“, wie ein Mitglied der Schulfamilie sagte. Will heißen: mit erheblichen Einschränkungen.