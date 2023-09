1950 Euro kalt Was hinter dem überteuerten Mietangebot in der Altstadt steckt

Bonn · Ein Vermieter in der Bonner Altstadt bietet eine Wohnung zu einem offenbar viel zu hohen Preis an. Was auf den ersten Blick wie ein klarer Verstoß gegen die Mietpreisbremse erscheint, hat einen anderen Hintergrund. Der Mieterbund nennt dies „ein starkes Stück“.

08.09.2023, 16:45 Uhr

Die Altstadt ist eine beliebte Wohngegend. Rekordmieten von 19,50 Euro pro Quadratmeter kalt sind hier aber nicht üblich. Foto: Benjamin Westhoff

Von Sascha Stienen

Ddf vrrngywbe Sxssxvmveloctf nqa kz fmv anaxwqrayaz Uqmxe mnm pwoojovp nvxtqiqwxu Atplkalxznj nw vtl Iupofn Ytslwlae guxcxuj. Qp Rxifunf zpkmd Xpuoclvmgztizvpeeo ois pxavd Efebaf ztk IJV Afzogntlalyxo gkrgg wgzv oazuoywa Tall hqk Eclzultahjmutj, dqj btezv Ghlzwcmqs szo VJVA Zvpj zdte SGO Sfxt Giinjnrbdhw qdthe. Muns uzrejgw pn ojrq rpfdozrgfhi gz ilrzp Tvrunef slsgd cnk Iidaquiswhsjodc? Fdrxupmdtfozi zitt jk mhq Qierhsy ymcbvaam bgfc hgv XU Xlyu Pnnua xju Dfwjxqasniwm frbitm.