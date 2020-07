Staatsschutz ermittelt : Antisemitische Schmierereien an Gymnasium in Bonn-Ückesdorf

Antisemitische Schmierereien an Gymnasium in Bonn-Ückesdorf

Ein Verkehrsschild steht vor dem Carl-von-Ossietzky-Gymnasium. An der Schule sind antisemitische Schmierereien entdeckt worden. Foto: Benjamin Westhoff

Ückesdorf In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte antisemitische Schmierereien an das Carl-von-Ossietzky-Gymnasium gesprüht. Der Staatsschutz ermittelt, die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern.

Am Carl-von-Ossietzky-Gymnasium haben Hausmeister am Freitagmorgen großflächige antisemitische Schmierereien entdeckt. Die Schriftzüge aus weißem Lack haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf Türen, Wände, Treppen, Tischtennisplatten und Pflaster gesprüht, teilt die Stadt Bonn mit. Man habe die Polizei eingeschaltet, auch der Staatsschutz ermittelt.