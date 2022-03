Krieg in der Ukraine : Droht in Bonn Gasmangel, falls Russland die Lieferungen stoppt?

Trotz der Umstellung von „niederländischem“ L-Gas auf „russisches“ H-Gas befürchten die Stadtwerke Bonn keine Versorgungsenpässe für die Bürger. Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

Bonn Trotz der Diskussion um russische Gaslieferungen läuft die Abkehr von niederländischem L-Gas in Bonn wie geplant weiter. Der Bund schreibt bis 2029 die Umrüstung auf H-Gas vor, das überwiegend aus Russland bezogen wird. Das soll in Beuel schon in wenigen Monaten aus den Leitungen kommen.