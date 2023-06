Umsetzung des Radentscheids Stadt Bonn will Maßnahmen zur Verkehrswende besser kommunizieren

Während sich in den sozialen Medien beim Thema Verkehrswende in Bonn so manche Kommentatoren regelrecht in die Haare geraten, ging es bei der Infoveranstaltung der Stadt Bonn am Mittwochabend zum Bericht über die bisherige Umsetzung des Radentscheids sachlich zu. Das mag daran gelegen haben, dass gerade einmal rund 30 Bürger in den Vortragssaal des Hauses der Bildung gekommen waren. Zudem war niemand unter ihnen, der am aktuellen Radwegeausbau etwas auszusetzen hat.