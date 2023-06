Zu Gast bei der Klimakonferenz in Bonn Türkische Klimaaktivistin will die Ozeane schützen

Die Stadt Bonn hatte im Vorfeld für die Bettenbörse, geworben, die von der Klimadelegation, Fridays for Future Bonn und den Developers For Future organisiert wird. Bett, Couch oder Luftmatratze – es wurde genommen, was angeboten wurde. Das Zusammenleben in der Wohngemeinschaft auf Zeit klappt laut Stiegler bisher sehr gut. Gökcidem sei sehr freundlich und wolle sich auf jeden Fall selbst versorgen, um ihrer Gastgeberin „nichts wegzuessen“.