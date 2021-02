Vorfall in Bonn-Endenich : Unbekannte bedrohen und schlagen Mann an Haustür

Bonn Als ein 25-Jähriger in Bonn-Endenich nach einem Einkauf nach Hause kam, bedrohten ihn zwei Männer mit einer Schusswaffe, um in das Haus zu kommen. Die Männer schlugen den Mann und liefen davon. Die Polizei bittet um Hinweise.

