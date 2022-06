Zeugen gesucht : Unbekannte beschädigen zwölf Autos in Bonn

Bonn In der Nacht auf Mittwoch sollen Unbekannte insgesamt zwölf Autos in Bonn beschädigt haben. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise zu den Vorfällen.

In der Nacht auf Mittwoch sollen Unbekannte in Bonn-Castell zwölf Fahrzeuge beschädigt haben. Wie die Polizei mitteilte, sollen die Autos in der Drususstraße zwischen Am Römerkastell und der Nordstraße gestanden haben. Bis 6.30 Uhr sollen die Unbekannten die Autos an der Seite zerkratzt haben, die in Richtung des Gehwegs stand.