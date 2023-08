Polizei bittet um Hinweise Unbekannte erbeuten Bargeld aus Bäckereifiliale in Bonn

Bonn · Nach einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in Bonn bittet die Polizei um Hinweise. Die Unbekannten gelangten durch ein Fenster in die Filiale an der Friedrich-Ebert-Allee.

29.08.2023, 09:50 Uhr

Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: dpa/Silas Stein





Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in eine Bäckerei an der Friedrich-Ebert-Allee eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hat der Einbruch zwischen Freitagabend 18 Uhr und Montagmorgen 5.30 Uhr stattgefunden. Dabei sind die Täter durch ein Fenster in das Innere des Geschäfts gekommen. Dort suchten sie mögliches Diebesgut und konnten eine bislang unbekannte Summe an Bargeld erbeuten. Zeugen und Personen, die Hinweise zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich unter der 0228-150 zu melden.

(ga)