Über 10.000 Euro Schaden : Unbekannte zerstören Autos in der Bonner Weststadt

Unbekannte haben in der Bonner Weststadt Autos beschädigt. (Symbolbild) Foto: dpa/Angelika Warmuth

Bonn Sachschaden von über 10.000 Euro haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag verursacht. Die Täter hatten in der Bonner Weststadt randaliert und sich an Autos zu schaffen gemacht. Die Polizei sucht nun Zeugen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte in der Bonner Weststadt randaliert und Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, hatten gegen 1 Uhr Zeugen zwei verdächtige Personen auf der Richard-Wagner-Straße gemeldet, die sich an Autos zu schaffen machten.

Bei der eingeleiteten Fahndung im Nahbereich des Tatorts entdecken die Beamten zwei Jugendliche, einen 19- und einen 21-jährigen, die als verdächtig gelten und deren Personalien aufgenommen wurden.

Insgesamt haben die Täter elf Fahrzeuge, darunter acht Autos auf der Richard-Wagner-Straße und drei auf der Haydnstraße nach Angaben der Polizei beschädigt. Den verursachten Sachschaden durch abgetretene Außenspiegel und Lackbeschädigungen schätzt die Polizei auf mehr als 10.000 Euro.

Zeugen, die die Ermittlungen unterstützen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0228 15-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

(ga)